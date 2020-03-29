Ambulansa saldıran zanlılar tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi üzerine hasta almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kırdığı öne sürülen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadeleri sonrasında tutuklanma talebiyle Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Ahmet Can T. ifadesinde, arkadaşı diğer zanlı Alihan G'nin ambulansa taş atmadığını savunarak ambulans şoföründen şikayetçi olduğunu söyledi.

Alihan G. ise, üstüne atılı suçlamayı kabul etmediğini, ambulansın camını diğer şüphelinin kırdığını, olaydan sonra bekçilere teslim olduklarını anlattı.

Hakimlik, iki şüpheli hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.

Şüpheliler hakkında savcılıkça istenen "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanma talebi hakimlikçe reddedildi.

Pendik'te, 112 Acil Servis ekipleri, gece Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi'ndeki bir adrese Kovid-19 şüphesi olduğu belirtilen bir hastayı almaya gitmişti.

Burada ambulansa saldırarak camlarını kıran şüpheliler Alihan G. ve Ahmet Can T. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti.

Kaynak: AA