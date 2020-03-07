Ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı

Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botunu böyle kovaladı

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde göçmen ve aranan şahıs uygulaması

Adalet Bakanlığı : 2 bin 500 öğretmenin istihdamı söz konusu

Erdoğan'dan o lidere ağır sitem: "Olduğu yere gelmem, aynı kareye dahi girmem"