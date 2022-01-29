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  3. Ambulansın geç geldiğini iddia ettiler! Gaziantep'te hasta yakınları, hastane personeline saldırdı!

Ambulansın geç geldiğini iddia ettiler! Gaziantep'te hasta yakınları, hastane personeline saldırdı!

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta yakınları ambulansın geç geldiğini iddia ederek hastane personeline saldırdı. Olay, polis ve güvenlik görevlerinin araya girmesiyle yatıştırılırken konuya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin takipçisi olacaklarını söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde canlarını dişlerine takarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi eklendi. Alınan bilgilere göre D.Ç. isimli kişi evinde beyin kanaması geçirdi ve Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan D.Ç.'nin  25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansın geç geldiğini iddia ettiler! Gaziantep'te hasta yakınları, hastane personeline saldırdı!

AMBULANSIN GEÇ GELMESİNİ BAHANE ETTİLER

Hasta yakınları ise ambulansın geç geldiğini öne sürerek hastane personeli ile tartıştıktan sonra darp etmeye başladı. Bunun üzerine polis ve hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası gerginlik sona erdi. 

Ambulansın geç geldiğini iddia ettiler! Gaziantep'te hasta yakınları, hastane personeline saldırdı!

VALİ GÜL: ŞİDDETİN YASAL TAKİPÇİYİZ

Yaşanan olay tepki çekerken konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül," Sağlık çalışanlarımız gece gündüz  çok büyük fedakarlık yaparak hizmet veriyorlar. Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin yasal takipçisiyiz. Hata yapan kamu görevlisi olduğunda yazılı olarak amirlerine şikayet hakkınız varken hakaret/şiddet uygulanması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı. 

Bu arada, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırısı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

 

Ambulansın geç geldiğini iddia ettiler! Gaziantep'te hasta yakınları, hastane personeline saldırdı! Ambulansın geç geldiğini iddia ettiler! Gaziantep'te hasta yakınları, hastane personeline saldırdı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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