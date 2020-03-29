Ambulansın önünü kesen o saldırganların cezası belli oldu!

Ambulans çalışanlarına saldıran o saldırganlar tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Pendik Velibaba Mahallesi'nde gece saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir hastayı alan ambulansın önü bir kişi tarafından kesilmiş, 112 çalışanlarına, "Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsana" diye sorular soran şüpheli cevap alamayınca ambulansı yumruklamıştı. Aynı saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önünü araçlarıyla keserek, ellerine aldıkları kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırmıştı.

Ambulansa saldırı olayıyla ilgili olarak biri kadın 3 şüpheli gece bekçileri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Alihan G. ve Ahmetcan T. kamu malına zarar verme suçundan çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİNDE AMBULANS ŞOFÖRÜNÜ SUÇLADI

Şüpheli Ahmetcan T.'nin mahkemedeki savunmasında, “Ben kız arkadaşımla dolaşırken arkadaşım Alihan'ı gördüm. Onu da aracıma aldım. Birlikte dolaşmaya başladık. Alihan'ın ikamet ettiği binanın önünde ambulans gördük. Yanına yaklaştım. Alihan ambulans şoförüne ne için geldiklerini bir şey olup olmadığını sordu. Çünkü Alihan'ın annesi astım hastasıdır. Ambulans şoförü bize dönerek 'çok mu önemli' diyerek küfür etti.

Bunun üzerine Alihan arabadan indi. Şoförün camına yaklaşıp 'sen bana nasıl böyle bir kelime kullanırsın' dedi. Ben de olayı sakinleştirmek için araçtan indim. 'Sana doğru düzgün bir soru sorduk nasıl bu şekilde cevap veriyorsun' dedim.

Şoför telaş yaptı. Aracın camlarını kilitleyip 3-5 metre ileriye doğru gitti. Sonra geri gelerek kasıtlı bir şekilde bizim araca çarptı. Ben aracı kaldırıma park ederek araçtan indim. Aracı kiralamıştım, araca çarpınca ambulansı durdurmaya çalıştım. Durmayınca araç da kiralık olduğu için o anki sinirle yerdeki taşı ambulansa fırlattım. Ambulansın camı kırıldı. Alihan araca taş atmadı. Zaten ambulans, Alihan'ın amcası için olay yerine gelmişti. Ambulans şoföründen şikayetçiyim." dedi.