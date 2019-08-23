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Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı

Kaza, Defne ilçesi Harbiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ACK 019 plakalı otomobil ile ambulans çarpıştı.

Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı

Hatay'da ambulansla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Defne ilçesi Harbiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ACK 019 plakalı otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı

Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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