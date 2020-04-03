Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü

Gaziantep'te aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu amca çocuklarının silahlı kavgasında bir kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan amca çocukları H. Sagi ile A. Sagi, 1 Nisan 2020 Çarşamba akşamı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası A.Sagi eline aldığı tüfekle amcaoğlu H. Sagi'yi yaraladı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan H. Sagi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. H. Sagi'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Amcaoğlunu yaralayıp ölümüne neden olduktan sonra kaçan A. Sagi ise polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA