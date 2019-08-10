Amca çocuklarının arazi tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da, amca çocuklarının arazi tartışmasında bir kişi bıçakla yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Alibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden de aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen amca çocukları M.K. ve S.K. arasında arazi tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında M.K., S.K.'yi bıçakla yaraladı. Sol omzunun altından yaralanan S.K. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA