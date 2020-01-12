Amcasını bıçakladı

Samsun'da bir kişi amcasını bıçakla yaralayıp kaçtı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde saat 10.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğeninin bıçaklı saldırısına uğrayan Ş.E. (51) yüzünden, alnından ve sol elinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.E. tedavi altına alındı. Amcasını bıçakla yaraladığı iddia edilen R.S.E. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA