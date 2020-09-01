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  3. Amcasının intikamını almak istedi! 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü

Amcasının intikamını almak istedi! 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü

Bursa'da 22 yaşındaki bir gen, ölen amcasının intikamını almak için işe gitmek için evden çıkan 4 çocuk babası bir adamı sokak ortasında kurşun yağmuruna tutup kaçtı. Evinde gözaltına alınan genç, emniyetteki sorgusunda her şeyi itiraf etti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan olayda amcasının intikamını almak için 36 yaşındaki 4 çocuk babası Hamza Kara'yı öldürüp kaçan 22 yaşındaki Enes T. bir süre sonra evinde gözaltına aldı. Genç emniyetteki sorgusunda "Hamza Kara'nın babası ve bir yakını, 2 yıl önce amcamı öldürdü. Bu olayı kendime yediremiyordum. 2 yıl boyunca plan yaptım ve Hamza'dan intikamımı almak için uygun zamanı bekledim. Birkaç gün evden çıkış saatlerini takip ettim. Sabah evden kaçta çıkıp işe gittiğini belirledim. Olay anında da arabasına yürüdüğü sırada, arkasından 4 el ateş ettim. Sonra kaçtım. Evime gelip üzerimdeki kıyafetleri değiştirdim" dediği öğrenildi.

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01 Eylül 2020 Salı 13:28
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