Amcasının intikamını almak istedi! 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü

Bursa'da 22 yaşındaki bir gen, ölen amcasının intikamını almak için işe gitmek için evden çıkan 4 çocuk babası bir adamı sokak ortasında kurşun yağmuruna tutup kaçtı. Evinde gözaltına alınan genç, emniyetteki sorgusunda her şeyi itiraf etti.