Amcasının oğlu tarafından katledilen Leyla'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir pastanede çalışan Leyla Öztürk (23), dün sabah 06.30 sıralarında işe giderken amcasının oğlu Sebahattin Öztürk (31) tarafından silahla vurularak katledildi.

ÖNCE KUZENİNE ARDINDAN KENDİNE SIKTI

Elazığ'ın Maden ilçesinde güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Sebahattin Öztürk ardından kendi başına ateş ederek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihara teşebbüs eden Sebahattin Öztürk ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CENAZESİNE TEST YAPILDI

Yoğun bakıma alınan Öztürk olaydan yaklaşık 8 saat sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 23 yaşında yaşamını yitiren Leyla Öztürk'ün cenazesine hastanede rutin olarak Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Öztürk'ün cenazesi otopsi için önce Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ancak Adana Adli Tıp Kurumu'nda Covid-19 otopsi bölümünün olmaması üzerine genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara'ya sevk edildi.