Amcasının oğlunu öldürdü, eşini yaraladı

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada İzzettin Öztürk (55) öldü, eşi ise yaralandı.

Halfeti'ye bağlı Çakallı Mahallesi'nde öğle saatlerinde komşu olan amca çocukları İzzetin Öztürk ile Mehmet Öztürk arasında kapının önüne beton dökülmesi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mehmet Öztürk evinden aldığı av tüfeğiyle İzzetin ile eşi Sıdıka Öztürk'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İzzettin Öztürk ve eşi yaralandı. Çağırılan ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İzzetin Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sıdıka Öztürk'ün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından kaçan Mehmet Öztürk'ün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: DHA