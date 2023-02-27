Amdy Konte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amdy Konte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amdy Konte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amdy Konte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amdy Konte 13 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Amdy Lamine Konte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amdy Konte Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amdy Konte'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amdy Konte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amdy Konte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amdy Konte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amdy Konte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Thonon Évian

1 Temmuz 2020 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2022 yılında Mondercange

Amdy Konte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amdy Konte şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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