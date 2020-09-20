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Amed Sportif - 24Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 2. Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. İlk haftanın önemli maçlarından birisi Amed Sportif - 24Erzincanspor arasında oynanacak. Peki, Amed Sportif - 24Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

Amed Sportif - 24Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 2. Lig'de 2020-2021 futbol sezonu heyecanı başlıyor. Geçtiğimiz sezon 3. Lig'de mücadele eden 24 Erzincanspor, bu yıl 2. Lig'de boy gösterecek. İlk haftanın maçında ise Amed Sportif ile 24 Erzincanspor karşı karşıya geliyor. İki takımda sezona galibiyetle başlayarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Peki, Amed Sportif - 24Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

AMED SPORTİF - 24ERZİNCANSPOR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Amed Sportif - 24Erzincanspor maçı, 20 Eylül Pazar (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma,  Diyarbakır Stadyumunda hakem, Mustafa Hakan Belder'in yönetiminde geçecek. Belder'in yardımcılıklarını ise Emir Kılıçarslan ve Kadir Kantekin yapacak. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu ve misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, her hafta TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bazıları canlı olarak yayınlanacak. Bu hafta canlı yayınlanacak maçlar arasında Amed Sportif ve 24Erzincanspor maçı bulunuyor. Karşılaşmayı, saat 19.00 itibarıyla misli.com IOS ve Android uygulamalarından takip edebilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


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