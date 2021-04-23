Amed Sportif Faaliyetler 0 - 2 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Ankara Demirspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 35. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Ankara Demirspor ile 22.04.2021 14:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor maçı skoru ne oldu?
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Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 14:00
Amed Sportif Faaliyetler Ankara Demirspor Maçının Hakemleri
Şeref Taştan(hakem), Serdar Soydan(1. Yardımcı Hakem), Abdülhamit Söyler(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Doğanay(dördüncü Hakem)
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
47. Serkan İpek, 6. Ümit Karaal, 8. Bünyamin Yürür, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 23. Sinan Akaydin, 19. Erman Bulucu, 24. Zeki Korkmaz, 61. Halil İbrahim Sönmez, 28. Oğuzhan Öztürk, 96. Cerem Talha Dinçer
Yedekler
31. Abdullah Yiğiter, 5. Deniz Yılmaz, 3. Anıl Şahin, 7. Muhlis İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 27. Şahin Şafakoğlu, 21. Abdullah Çetin, 72. Mansur Çalar, 20. Seymen Yağmur
Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Öztürk 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Erman Bulucu 83.dk, Zeki Korkmaz 46.dk, Halil İbrahim Sönmez 63.dk, Emrah Taysı 83.dk, Ümit Karaal 83.dk
Oyuna Girenler
Deniz Yılmaz 83.dk, Mansur Çalar 46.dk, Muhlis İstemi 63.dk, Şahin Şafakoğlu 83.dk, Anıl Şahin 83.dk
Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 4. Kamil İçer, 6. Hasan Küçcük, 10. Ahmet Sivri, 11. Serdar Eylik, 15. Hakan Turan, 90. İlker Avşar, 20. Ahmet Devret, 29. Taner Koç, 2. Hüseyin Güngör, 28. Hasan Kaya
Yedekler
61. Ömercan Avci, 5. Çağrı Bülbül, 7. Mustafa Fettahoğlu, 14. Harun Aydın, 22. Celal Çırpanlı, 41. Abdullah Sezgin, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 25. Enes Furkan Kul, 17. Ayberk Altan, 97. Sergen Yakupçebioğlu
Teknik Sorumlu
Goller
Hasan Kaya,6.dk (f), Hasan Kaya,43.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hasan Küçcük 22.dk, Sarı Kart Ahmet Sivri 32.dk
Oyundan Çıkanlar
Hasan Küçcük 81.dk, Serdar Eylik 66.dk, Ahmet Sivri 85.dk
Oyuna Girenler
Ayberk Altan 81.dk, Harun Aydın 66.dk, Mustafa Fettahoğlu 85.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|34
|23
|11
|0
|78
|22
|80
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|33
|18
|11
|4
|73
|32
|65
|41
|3
|Ankara Demirspor
|33
|16
|11
|6
|52
|33
|59
|19
|4
|Sarıyer
|34
|16
|11
|7
|51
|33
|59
|18
|5
|Kocaelispor
|33
|17
|8
|8
|47
|29
|59
|18
|6
|24Erzincanspor
|33
|15
|11
|7
|45
|29
|56
|16
|7
|Uşak Spor
|33
|15
|9
|9
|52
|37
|54
|15
|8
|Afjet Afyonspor
|33
|13
|12
|8
|49
|43
|51
|6
|9
|Amed Sportif
|34
|15
|6
|13
|46
|45
|51
|1
|10
|Çorum FK
|33
|14
|8
|11
|60
|36
|50
|24
|11
|Kahramanmaraşspor
|33
|8
|10
|15
|39
|57
|34
|-18
|12
|Zonguldak Kömürspor
|33
|7
|12
|14
|29
|44
|33
|-15
|13
|Niğde Anadolu FK
|33
|7
|11
|15
|31
|49
|32
|-18
|14
|Şanlıurfaspor
|33
|9
|7
|17
|38
|67
|34
|-29
|15
|İnegölspor
|33
|6
|12
|15
|35
|49
|30
|-14
|16
|Ergene Velimeşe
|33
|5
|12
|16
|38
|65
|27
|-27
|17
|Gümüşhanespor
|33
|8
|6
|19
|35
|68
|30
|-33
|18
|Sancaktepe FK
|33
|7
|5
|21
|33
|69
|26
|-36
|19
|Hacettepe Spor
|33
|6
|7
|20
|25
|49
|25
|-24
Fikstür
|22.04.2021
|24Erzincanspor
|0-2
|Niğde Anadolu FK
|22.04.2021
|Zonguldak Kömürspor
|0-0
|Manisa FK
|22.04.2021
|Uşak Spor
|2-0
|Kocaelispor
|22.04.2021
|Şanlıurfaspor
|1-0
|Afjet Afyonspor
|22.04.2021
|Kahramanmaraşspor
|2-0
|Ergene Velimeşe
|22.04.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|2-2
|İnegölspor
|22.04.2021
|Hacettepe Spor
|1-1
|Çorum FK
|22.04.2021
|Gümüşhanespor
|0-3
|Sarıyer
|22.04.2021
|Amed Sportif
|0-2
|Ankara Demirspor