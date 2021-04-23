Amed Sportif Faaliyetler 0 - 2 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 35. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Ankara Demirspor ile 22.04.2021 14:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor maçı skoru ne oldu?

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