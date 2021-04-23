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Amed Sportif Faaliyetler 0 - 2 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Amed Sportif Faaliyetler 0 - 2 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Ankara Demirspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  35. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Ankara Demirspor ile 22.04.2021 14:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor maçı skoru ne oldu?
Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 14:00

Amed Sportif Faaliyetler Ankara Demirspor Maçının Hakemleri
Şeref Taştan(hakem), Serdar Soydan(1. Yardımcı Hakem), Abdülhamit Söyler(2. Yardımcı Hakem), Ramazan Doğanay(dördüncü Hakem)

AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
47. Serkan İpek, 6. Ümit Karaal, 8. Bünyamin Yürür, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 23. Sinan Akaydin, 19. Erman Bulucu, 24. Zeki Korkmaz, 61. Halil İbrahim Sönmez, 28. Oğuzhan Öztürk, 96. Cerem Talha Dinçer

Yedekler
31. Abdullah Yiğiter, 5. Deniz Yılmaz, 3. Anıl Şahin, 7. Muhlis İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 27. Şahin Şafakoğlu, 21. Abdullah Çetin, 72. Mansur Çalar, 20. Seymen Yağmur

Teknik Sorumlu
Özcan Kızıltan

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Öztürk 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar
Erman Bulucu 83.dk, Zeki Korkmaz 46.dk, Halil İbrahim Sönmez 63.dk, Emrah Taysı 83.dk, Ümit Karaal 83.dk

Oyuna Girenler
Deniz Yılmaz 83.dk, Mansur Çalar 46.dk, Muhlis İstemi 63.dk, Şahin Şafakoğlu 83.dk, Anıl Şahin 83.dk

ANKARA DEMİRSPORAnkara Demirspor

Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 4. Kamil İçer, 6. Hasan Küçcük, 10. Ahmet Sivri, 11. Serdar Eylik, 15. Hakan Turan, 90. İlker Avşar, 20. Ahmet Devret, 29. Taner Koç, 2. Hüseyin Güngör, 28. Hasan Kaya

Yedekler
61. Ömercan Avci, 5. Çağrı Bülbül, 7. Mustafa Fettahoğlu, 14. Harun Aydın, 22. Celal Çırpanlı, 41. Abdullah Sezgin, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 25. Enes Furkan Kul, 17. Ayberk Altan, 97. Sergen Yakupçebioğlu

Teknik Sorumlu


Goller
Hasan Kaya,6.dk (f), Hasan Kaya,43.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hasan Küçcük 22.dk, Sarı Kart Ahmet Sivri 32.dk

Oyundan Çıkanlar
Hasan Küçcük 81.dk, Serdar Eylik 66.dk, Ahmet Sivri 85.dk

Oyuna Girenler
Ayberk Altan 81.dk, Harun Aydın 66.dk, Mustafa Fettahoğlu 85.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK342311078228056
2Hekimoğlu Trabzon331811473326541
3Ankara Demirspor331611652335919
4Sarıyer341611751335918
5Kocaelispor33178847295918
624Erzincanspor331511745295616
7Uşak Spor33159952375415
8Afjet Afyonspor33131284943516
9Amed Sportif34156134645511
10Çorum FK331481160365024
11Kahramanmaraşspor3381015395734-18
12Zonguldak Kömürspor3371214294433-15
13Niğde Anadolu FK3371115314932-18
14Şanlıurfaspor339717386734-29
15İnegölspor3361215354930-14
16Ergene Velimeşe3351216386527-27
17Gümüşhanespor338619356830-33
18Sancaktepe FK337521336926-36
19Hacettepe Spor336720254925-24

Fikstür

22.04.202124Erzincanspor0-2Niğde Anadolu FK
22.04.2021Zonguldak Kömürspor0-0Manisa FK
22.04.2021Uşak Spor2-0Kocaelispor
22.04.2021Şanlıurfaspor1-0Afjet Afyonspor
22.04.2021Kahramanmaraşspor2-0Ergene Velimeşe
22.04.2021Hekimoğlu Trabzon2-2İnegölspor
22.04.2021Hacettepe Spor1-1Çorum FK
22.04.2021Gümüşhanespor0-3Sarıyer
22.04.2021Amed Sportif0-2Ankara Demirspor
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