Amed Sportif Faaliyetler 1 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Afjet Afyonspor ile 01.04.2021 14:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor maçı skoru ne oldu?

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