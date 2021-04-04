Amed Sportif Faaliyetler 1 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Afjet Afyonspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Afjet Afyonspor ile 01.04.2021 14:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor maçı skoru ne oldu?
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Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 14:00
Amed Sportif Faaliyetler Afjet Afyonspor Maçının Hakemleri
Erdem Mertoğlu(hakem), Zafer Gayretli(1. Yardımcı Hakem), Hasan Erdoğan(2. Yardımcı Hakem), Yakup Bakır(dördüncü Hakem)
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 6. Ümit Karaal, 8. Bünyamin Yürür, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 23. Sinan Akaydin, 24. Zeki Korkmaz, 61. Halil İbrahim Sönmez, 63. Mesut Can, 91. Mehmet Sıddık İstemi
Yedekler
47. Serkan İpek, 3. Anıl Şahin, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 21. Abdullah Çetin, 27. Şahin Şafakoğlu, 96. Cerem Talha Dinçer
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
Goller
Mehmet Sıddık İstemi,50.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Erman Bulucu 55.dk, Sarı Kart Sinan Akaydin 90.dk, Sarı Kart Bünyamin Yürür 67.dk
Oyundan Çıkanlar
Zeki Korkmaz 64.dk, Halil İbrahim Sönmez 88.dk, Mesut Can 46.dk
Oyuna Girenler
Şahin Şafakoğlu 64.dk, Güray Gazioğlu 88.dk, Cerem Talha Dinçer 46.dk
Afjet Afyonspor İlk 11
15. Mehmet Doğan, 2. Oktay Demircan, 7. Onur Ramazan Toprak, 8. Doğan Ateş, 19. Savaş Tağa, 21. Yusuf Emre Kasal, 30. Erhan Şentürk, 42. Mehmet Abdullah Çoban, 48. Aykut Uluç, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız
Yedekler
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 5. Emre Tosun, 9. Cihan Özkara, 25. Ferhan Evren, 22. Alper Tursun, 16. Seyfettin Anıl Yaşar
Teknik Sorumlu
Bahaddin Güneş
Goller
Yusuf Emre Kasal,70.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mehmet Abdullah Çoban 43.dk, Sarı Kart Oktay Demircan 53.dk
Oyundan Çıkanlar
Erhan Şentürk 90+2.dk, Savaş Tağa 66.dk, Aykut Uluç 66.dk
Oyuna Girenler
Emre Tosun 90+2.dk, Ferhan Evren 66.dk, Cihan Özkara 66.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|30
|23
|7
|0
|76
|20
|76
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|29
|17
|8
|4
|65
|25
|59
|40
|3
|Kocaelispor
|29
|16
|7
|6
|44
|24
|55
|20
|4
|Sarıyer
|30
|14
|10
|6
|43
|25
|52
|18
|5
|Ankara Demirspor
|30
|14
|10
|6
|48
|32
|52
|16
|6
|Çorum FK
|29
|14
|7
|8
|57
|30
|49
|27
|7
|24Erzincanspor
|29
|13
|10
|6
|40
|25
|49
|15
|8
|Amed Sportif
|30
|14
|6
|10
|44
|39
|48
|5
|9
|Afjet Afyonspor
|29
|12
|11
|6
|41
|34
|47
|7
|10
|Uşak Spor
|29
|12
|8
|9
|42
|36
|44
|6
|11
|Kahramanmaraşspor
|29
|7
|10
|12
|34
|48
|31
|-14
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|İnegölspor
|29
|5
|10
|14
|31
|45
|25
|-14
|14
|Şanlıurfaspor
|29
|7
|6
|16
|34
|64
|27
|-30
|15
|Hacettepe Spor
|29
|6
|5
|18
|22
|42
|23
|-20
|16
|Ergene Velimeşe
|29
|4
|11
|14
|35
|60
|23
|-25
|17
|Gümüşhanespor
|30
|7
|5
|18
|32
|63
|26
|-31
|18
|Sancaktepe FK
|30
|6
|5
|19
|28
|64
|23
|-36
|19
|Niğde Anadolu FK
|29
|3
|11
|15
|22
|47
|20
|-25
Fikstür
|01.04.2021
|24Erzincanspor
|0-1
|Çorum FK
|01.04.2021
|Uşak Spor
|0-2
|Gümüşhanespor
|01.04.2021
|Şanlıurfaspor
|1-2
|Sarıyer
|01.04.2021
|Sancaktepe FK
|1-4
|İnegölspor
|01.04.2021
|Kahramanmaraşspor
|0-2
|Kocaelispor
|01.04.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Manisa FK
|01.04.2021
|Hacettepe Spor
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|01.04.2021
|Ankara Demirspor
|3-0
|Niğde Anadolu FK
|01.04.2021
|Amed Sportif
|1-1
|Afjet Afyonspor