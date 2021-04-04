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Amed Sportif Faaliyetler 1 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Amed Sportif Faaliyetler 1 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Afjet Afyonspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  31. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Afjet Afyonspor ile 01.04.2021 14:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor maçı skoru ne oldu?
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Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 14:00

Amed Sportif Faaliyetler Afjet Afyonspor Maçının Hakemleri
Erdem Mertoğlu(hakem), Zafer Gayretli(1. Yardımcı Hakem), Hasan Erdoğan(2. Yardımcı Hakem), Yakup Bakır(dördüncü Hakem)

AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 6. Ümit Karaal, 8. Bünyamin Yürür, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 23. Sinan Akaydin, 24. Zeki Korkmaz, 61. Halil İbrahim Sönmez, 63. Mesut Can, 91. Mehmet Sıddık İstemi

Yedekler
47. Serkan İpek, 3. Anıl Şahin, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 21. Abdullah Çetin, 27. Şahin Şafakoğlu, 96. Cerem Talha Dinçer

Teknik Sorumlu
Aykan Atik

Goller
Mehmet Sıddık İstemi,50.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Erman Bulucu 55.dk, Sarı Kart Sinan Akaydin 90.dk, Sarı Kart Bünyamin Yürür 67.dk

Oyundan Çıkanlar
Zeki Korkmaz 64.dk, Halil İbrahim Sönmez 88.dk, Mesut Can 46.dk

Oyuna Girenler
Şahin Şafakoğlu 64.dk, Güray Gazioğlu 88.dk, Cerem Talha Dinçer 46.dk

AFJET AFYONSPORAfjet Afyonspor

Afjet Afyonspor İlk 11
15. Mehmet Doğan, 2. Oktay Demircan, 7. Onur Ramazan Toprak, 8. Doğan Ateş, 19. Savaş Tağa, 21. Yusuf Emre Kasal, 30. Erhan Şentürk, 42. Mehmet Abdullah Çoban, 48. Aykut Uluç, 89. Nazmi Candoğan, 91. Okan Yıldız

Yedekler
27. Anıl Atağ, 3. Mahmut Boz, 5. Emre Tosun, 9. Cihan Özkara, 25. Ferhan Evren, 22. Alper Tursun, 16. Seyfettin Anıl Yaşar

Teknik Sorumlu
Bahaddin Güneş

Goller
Yusuf Emre Kasal,70.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mehmet Abdullah Çoban 43.dk, Sarı Kart Oktay Demircan 53.dk

Oyundan Çıkanlar
Erhan Şentürk 90+2.dk, Savaş Tağa 66.dk, Aykut Uluç 66.dk

Oyuna Girenler
Emre Tosun 90+2.dk, Ferhan Evren 66.dk, Cihan Özkara 66.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK30237076207656
2Hekimoğlu Trabzon29178465255940
3Kocaelispor29167644245520
4Sarıyer301410643255218
5Ankara Demirspor301410648325216
6Çorum FK29147857304927
724Erzincanspor291310640254915
8Amed Sportif30146104439485
9Afjet Afyonspor29121164134477
10Uşak Spor2912894236446
11Kahramanmaraşspor2971012344831-14
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13İnegölspor2951014314525-14
14Şanlıurfaspor297616346427-30
15Hacettepe Spor296518224223-20
16Ergene Velimeşe2941114356023-25
17Gümüşhanespor307518326326-31
18Sancaktepe FK306519286423-36
19Niğde Anadolu FK2931115224720-25

Fikstür

01.04.202124Erzincanspor0-1Çorum FK
01.04.2021Uşak Spor0-2Gümüşhanespor
01.04.2021Şanlıurfaspor1-2Sarıyer
01.04.2021Sancaktepe FK1-4İnegölspor
01.04.2021Kahramanmaraşspor0-2Kocaelispor
01.04.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Manisa FK
01.04.2021Hacettepe Spor1-0Zonguldak Kömürspor
01.04.2021Ankara Demirspor3-0Niğde Anadolu FK
01.04.2021Amed Sportif1-1Afjet Afyonspor
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