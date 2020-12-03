Amed Sportif Faaliyetler 3 - 1 İnegölspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, İnegölspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, İnegölspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve İnegölspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 13. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında İnegölspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Amed Sportif Faaliyetler İnegölspor Maçının Hakemleri
Metehan Alpat(hakem), Necmi Demir(1. Yardımcı Hakem), Niyazi Atakan Ataseven(2. Yardımcı Hakem), Halil Erdoğan(dördüncü Hakem)
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 19. Erman Bulucu, 13. Emrah Taysı, 12. Serkan Yavuz, 8. Bünyamin Yürür, 72. Mansur Çalar, 24. Zeki Korkmaz, 10. Yusuf Yağmur, 23. Sinan Akaydin, 61. Halil İbrahim Sönmez, 3. Anıl Şahin
Yedekler
47. Serkan İpek, 21. Abdullah Çetin, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 28. Oğuzhan Öztürk, 63. Mesut Can, 99. Batuhan Kurt
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 5. Gökhan Kurumuş, 7. Fatih Üge, 8. Metin Yüksel, 11. Emir Özsoy, 17. Abdulkadir Kuzey, 20. Erdem Seçgin, 21. Caner Solmaz, 25. Bilal Yıldırım, 84. Denis Taşkesen, 88. Fatih Çiplak
Yedekler
95. Emre Şeker, 2. Yunus Emre Duyan, 3. Ömer Faruk Şenkan, 10. Erdi Can Şehit, 23. Oğuz Çetinkaya, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 42. Ali Aydemir
Teknik Sorumlu
Cüneyt Biçer
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|13
|12
|1
|0
|44
|11
|37
|33
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|12
|7
|3
|2
|22
|11
|24
|11
|3
|Uşak Spor
|12
|7
|3
|2
|24
|14
|24
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|11
|5
|5
|1
|13
|5
|20
|8
|6
|Amed Sportif
|12
|6
|1
|5
|18
|19
|19
|-1
|7
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|8
|Ankara Demirspor
|9
|5
|2
|2
|21
|11
|17
|10
|9
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|10
|Afjet Afyonspor
|11
|4
|4
|3
|14
|14
|16
|0
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Kahramanmaraşspor
|9
|2
|4
|3
|10
|14
|10
|-4
|13
|Ergene Velimeşe
|12
|2
|4
|6
|15
|21
|10
|-6
|14
|Hacettepe Spor
|12
|2
|3
|7
|11
|19
|9
|-8
|15
|Çorum FK
|9
|2
|2
|5
|13
|16
|8
|-3
|16
|İnegölspor
|10
|1
|4
|5
|9
|17
|7
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|12
|1
|3
|8
|11
|27
|6
|-16
|19
|Şanlıurfaspor
|12
|1
|2
|9
|6
|34
|5
|-28
Fikstür
|03.12.2020
|Ankara Demirspor
|3-3
|Ergene Velimeşe
|03.12.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Niğde Anadolu FK
|03.12.2020
|24Erzincanspor
|P-P
|Kocaelispor
|03.12.2020
|Uşak Spor
|1-1
|Sarıyer
|03.12.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Manisa FK
|03.12.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Afjet Afyonspor
|03.12.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-0
|Çorum FK
|03.12.2020
|Hacettepe Spor
|3-0
|Gümüşhanespor
|03.12.2020
|Amed Sportif
|3-1
|İnegölspor