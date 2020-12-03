Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 3 - 1 İnegölspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHayati İnanç, Yunus'un Dilinden programıyla evlere konuk oldu!YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımıFenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevzat Ayaz öldü mü?Emekli ve memur maaşları ocak ayında ne kadar zamlanacak?Bahçeşehir'de evli çift lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmiş!Son dakika haberi |Eski Bakan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti
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Amed Sportif Faaliyetler 3 - 1 İnegölspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, İnegölspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Amed Sportif Faaliyetler 3 - 1 İnegölspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, İnegölspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve İnegölspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  13. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında İnegölspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Amed Sportif Faaliyetler - İnegölspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Amed Sportif Faaliyetler İnegölspor Maçının Hakemleri
Metehan Alpat(hakem), Necmi Demir(1. Yardımcı Hakem), Niyazi Atakan Ataseven(2. Yardımcı Hakem), Halil Erdoğan(dördüncü Hakem)

AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 19. Erman Bulucu, 13. Emrah Taysı, 12. Serkan Yavuz, 8. Bünyamin Yürür, 72. Mansur Çalar, 24. Zeki Korkmaz, 10. Yusuf Yağmur, 23. Sinan Akaydin, 61. Halil İbrahim Sönmez, 3. Anıl Şahin

Yedekler
47. Serkan İpek, 21. Abdullah Çetin, 5. Deniz Yılmaz, 7. Muhlis İstemi, 14. Güray Gazioğlu, 28. Oğuzhan Öztürk, 63. Mesut Can, 99. Batuhan Kurt

Teknik Sorumlu
Aykan Atik

İNEGÖLSPORİnegölspor

İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 5. Gökhan Kurumuş, 7. Fatih Üge, 8. Metin Yüksel, 11. Emir Özsoy, 17. Abdulkadir Kuzey, 20. Erdem Seçgin, 21. Caner Solmaz, 25. Bilal Yıldırım, 84. Denis Taşkesen, 88. Fatih Çiplak

Yedekler
95. Emre Şeker, 2. Yunus Emre Duyan, 3. Ömer Faruk Şenkan, 10. Erdi Can Şehit, 23. Oğuz Çetinkaya, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 42. Ali Aydemir

Teknik Sorumlu
Cüneyt Biçer

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK13121044113733
2Hekimoğlu Trabzon1273222112411
3Uşak Spor1273224142410
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer11551135208
6Amed Sportif12615181919-1
7Sancaktepe FK95221761711
8Ankara Demirspor952221111710
9Kocaelispor105231111170
10Afjet Afyonspor114431414160
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Kahramanmaraşspor9243101410-4
13Ergene Velimeşe12246152110-6
14Hacettepe Spor1223711199-8
15Çorum FK922513168-3
16İnegölspor101459177-8
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1213811276-16
19Şanlıurfaspor121296345-28

Fikstür

03.12.2020Ankara Demirspor3-3Ergene Velimeşe
03.12.2020Sancaktepe FKP-PNiğde Anadolu FK
03.12.202024ErzincansporP-PKocaelispor
03.12.2020Uşak Spor1-1Sarıyer
03.12.2020Şanlıurfaspor0-2Manisa FK
03.12.2020Kahramanmaraşspor2-1Afjet Afyonspor
03.12.2020Hekimoğlu Trabzon1-0Çorum FK
03.12.2020Hacettepe Spor3-0Gümüşhanespor
03.12.2020Amed Sportif3-1İnegölspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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