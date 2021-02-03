Amed Sportif Faaliyetler 3 - 2 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Hekimoğlu Trabzon karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 21. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Amed Sportif Faaliyetler - Hekimoğlu Trabzon maçı skoru ne oldu?
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Amed Sportif Faaliyetler - Hekimoğlu Trabzon Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 13:00
Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon Maçının Hakemleri
Tarık Güldal(hakem), Onur İçyer(1. Yardımcı Hakem), Furaz Bülgen(2. Yardımcı Hakem), Burak Filik(dördüncü Hakem)
Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 3. Anıl Şahin, 28. Oğuzhan Öztürk, 11. Samet Katanalp, 24. Zeki Korkmaz, 23. Sinan Akaydin, 91. Mehmet Sıddık İstemi, 61. Halil İbrahim Sönmez
Yedekler
47. Serkan İpek, 96. Cerem Talha Dinçer, 21. Abdullah Çetin, 72. Mansur Çalar, 10. Yusuf Yağmur, 6. Ümit Karaal, 5. Deniz Yılmaz, 27. Şahin Şafakoğlu, 8. Bünyamin Yürür, 63. Mesut Can
Teknik Sorumlu
Aykan Atik
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 11. Musa Caner Aktaş, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 23. Halil İbrahim Tuna, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz
Yedekler
81. Emre Satılmış, 4. Miraç Acer, 7. Berkay Sefa Kara, 8. Samet Yalçın, 9. Mücahit Can Akçay, 61. Furkan Yıldırım, 34. Ali Aytemur, 66. Taha Tunç, 77. Özkan Yıldırım, 88. Oğuz Kocabal
Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|20
|17
|3
|0
|59
|14
|54
|45
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|20
|12
|4
|4
|46
|19
|40
|27
|3
|24Erzincanspor
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|15
|4
|Sarıyer
|20
|9
|8
|3
|26
|13
|35
|13
|5
|Kocaelispor
|20
|10
|5
|5
|25
|18
|35
|7
|6
|Uşak Spor
|20
|9
|7
|4
|36
|27
|34
|9
|7
|Afjet Afyonspor
|20
|9
|6
|5
|29
|26
|33
|3
|8
|Amed Sportif
|20
|9
|5
|6
|30
|27
|32
|3
|9
|Ankara Demirspor
|20
|8
|7
|5
|32
|22
|31
|10
|10
|Çorum FK
|19
|7
|5
|7
|38
|26
|26
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|19
|6
|8
|5
|24
|26
|26
|-2
|12
|Sancaktepe FK
|20
|6
|4
|10
|26
|38
|22
|-12
|13
|Zonguldak Kömürspor
|20
|5
|6
|9
|21
|30
|21
|-9
|14
|İnegölspor
|20
|4
|7
|9
|22
|29
|19
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|20
|3
|7
|10
|25
|42
|16
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|20
|2
|8
|10
|15
|33
|14
|-18
|17
|Hacettepe Spor
|20
|3
|4
|13
|15
|33
|13
|-18
|18
|Gümüşhanespor
|20
|3
|4
|13
|20
|45
|13
|-25
|19
|Şanlıurfaspor
|20
|2
|5
|13
|17
|53
|11
|-36
Fikstür
|03.02.2021
|Ergene Velimeşe
|1-1
|Hacettepe Spor
|03.02.2021
|Niğde Anadolu FK
|1-1
|Zonguldak Kömürspor
|03.02.2021
|Kocaelispor
|0-2
|Manisa FK
|03.02.2021
|Kahramanmaraşspor
|1-0
|24Erzincanspor
|03.02.2021
|İnegölspor
|0-0
|Gümüşhanespor
|03.02.2021
|Ankara Demirspor
|3-0
|Uşak Spor
|03.02.2021
|Amed Sportif
|3-2
|Hekimoğlu Trabzon
|03.02.2021
|Afjet Afyonspor
|2-0
|Sarıyer
|03.02.2021
|Sancaktepe FK
|0-1
|Şanlıurfaspor