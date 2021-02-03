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  3. Amed Sportif Faaliyetler 3 - 2 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Amed Sportif Faaliyetler 3 - 2 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Amed Sportif Faaliyetler 3 - 2 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler ve Hekimoğlu Trabzon karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  21. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Amed Sportif Faaliyetler - Hekimoğlu Trabzon maçı skoru ne oldu?
Amed Sportif Faaliyetler, Hekimoğlu Trabzon Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Amed Sportif Faaliyetler - Hekimoğlu Trabzon Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Diyarbakır Stadyumu - Diyarbakır

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 13:00

Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon Maçının Hakemleri
Tarık Güldal(hakem), Onur İçyer(1. Yardımcı Hakem), Furaz Bülgen(2. Yardımcı Hakem), Burak Filik(dördüncü Hakem)

AMED SPORTİF FAALİYETLERAmed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler İlk 11
31. Abdullah Yiğiter, 12. Serkan Yavuz, 13. Emrah Taysı, 19. Erman Bulucu, 3. Anıl Şahin, 28. Oğuzhan Öztürk, 11. Samet Katanalp, 24. Zeki Korkmaz, 23. Sinan Akaydin, 91. Mehmet Sıddık İstemi, 61. Halil İbrahim Sönmez

Yedekler
47. Serkan İpek, 96. Cerem Talha Dinçer, 21. Abdullah Çetin, 72. Mansur Çalar, 10. Yusuf Yağmur, 6. Ümit Karaal, 5. Deniz Yılmaz, 27. Şahin Şafakoğlu, 8. Bünyamin Yürür, 63. Mesut Can

Teknik Sorumlu
Aykan Atik

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 11. Musa Caner Aktaş, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 22. Onur Akdeniz, 23. Halil İbrahim Tuna, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz

Yedekler
81. Emre Satılmış, 4. Miraç Acer, 7. Berkay Sefa Kara, 8. Samet Yalçın, 9. Mücahit Can Akçay, 61. Furkan Yıldırım, 34. Ali Aytemur, 66. Taha Tunç, 77. Özkan Yıldırım, 88. Oğuz Kocabal

Teknik Sorumlu
Osman Özköylü

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK20173059145445
2Hekimoğlu Trabzon20124446194027
324Erzincanspor20107334193715
4Sarıyer2098326133513
5Kocaelispor2010552518357
6Uşak Spor209743627349
7Afjet Afyonspor209652926333
8Amed Sportif209563027323
9Ankara Demirspor2087532223110
10Çorum FK1975738262612
11Kahramanmaraşspor19685242626-2
12Sancaktepe FK206410263822-12
13Zonguldak Kömürspor20569213021-9
14İnegölspor20479222919-7
15Ergene Velimeşe203710254216-17
16Niğde Anadolu FK202810153314-18
17Hacettepe Spor203413153313-18
18Gümüşhanespor203413204513-25
19Şanlıurfaspor202513175311-36

Fikstür

03.02.2021Ergene Velimeşe1-1Hacettepe Spor
03.02.2021Niğde Anadolu FK1-1Zonguldak Kömürspor
03.02.2021Kocaelispor0-2Manisa FK
03.02.2021Kahramanmaraşspor1-024Erzincanspor
03.02.2021İnegölspor0-0Gümüşhanespor
03.02.2021Ankara Demirspor3-0Uşak Spor
03.02.2021Amed Sportif3-2Hekimoğlu Trabzon
03.02.2021Afjet Afyonspor2-0Sarıyer
03.02.2021Sancaktepe FK0-1Şanlıurfaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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