Amed Sportif Faaliyetler Bünyamin’le anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Yolspor'dan Bünyamin Yürür ile anlaşma sağladı.

Amed Sportif Faliyetlerin devre arası kampına Diyarbakır Yolspor'dan davet edilen Bünyamin Yürür için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ali Karakaş katıldı. Karakaş, Bünyamin'i kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını ve genç futbolcudan umutlu olduklarını söyledi. Karakaş, "Genç futbolculara önem veren bir kulübüz. Önceliğimiz her zaman gençlerden yana oldu. Bünymin'in transferi de anlayışımızın bir örneğidir. İnşallah genç futbolcumuzla önemli başarılara imza atarız" dedi.

Konuşmaların ardından Bünyamin Yürür, kendisini 3,5 yıllığına Amed Sportifli yapan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: İHA