Amed Sportif Faaliyetler izne çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin, Antalya'da yaptığı devre arası birinci etap hazırlık kampı sona erdi. Dün birinci etap hazırlıklarını tamamlayan yeşil kırmızılı beyazlı takımda, futbolculara iki gün izin verildi.

Antalya'daki ilk etap kampını tamamlayan Amed Sportif Faaliyetlerde teknik heyet ve futbolculara yılbaşı nedeniyle iki günlük izin verildi. Antalya'da kalan kafile, otel değiştirerek Gönyük'ten Kemer'e otele geçti. Amed Sportif Faaliyetler, ikinci etap kamp çalışmalarına 2 Ocak'ta başlayacak. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, ikinci etap kampında 2 veya 3 hazırlık maçı yapacağı bildirildi. Maçların tarihleri ve maç yapılacak takımların daha sonra netleştirileceği kaydedildi.

Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler, bu dönemi de transfer yaparak değerlendirecek. En az 3 futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yeşil kırmızılı beyazlı takımın, ligin ikinci yarısına kadar devre arası transfer çalışmalarını noktalaması bekleniliyor.

Kaynak: İHA