Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'a sahasında 3-2 mağlup oldu. Ligin alt sıralarını çok yakından ilgilendiren maçtan yenilgiyle ayrılan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, kendisini ateşe attı.

Amed Sportif Faaliyetler yönetimi bilet fiyatlarını 1 lira olarak ilan etmiş ve aralarında DTSO, STK'lar ile iş adamları toplu bilet alarak taraftarlara ücretsiz dağıtmıştı. Maçı yaklaşık 20 bin taraftar takip etti. Amed Sportif Faaliyetler sahaya Kadınlar Günü nedeniyle pankart ile çıktı. Kadın taraftarlar maçı ücretsiz izledi. Tribünlerden kadınlar gününün önemini anlatan afişler açıldı.

Maçtan önemli dakikalar

Pendikspor 16. dakikada öne geçti. Ani gelişen atakta sol kanattan ceza alanına giren Ozan yerden plase vuruşla topu ağlara yolladı. Amed Sportif Faaliyetler bu pozisyondan hemen sonra penaltı kazandı. Üstün ceza alanında düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. Üstün atışı gole geçirdi. Pendikspor 34. dakikada bir kez daha öne geçti. Ömer Can'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Berat Ali kafayla topu ağlara yolladı. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına Amed Sportif Faaliyetler oyuncu değişikliği ile başladı. Amed Sportif Faaliyetler 53. dakikada yeniden eşitliği sağladı. Onur'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mahmut kafayla topu ağlara gönderdi. 83. dakikada defansın kaptırdığı topla ceza alanına giren Enis kaleci ile karşı karşıya vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. Pendikspor 84. dakikada 3-2 öne geçti. Kornerden gelen topu Oktay ceza alanı içinde kafayla ağlara gönderdi. Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Amedspor taraftarlar, kendi takımını protesto edip Pendiksporu alkışladı. Pendiksporlu futbolcular da bu güzel görüntülere alkışlarla cevap verdi.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Şeref Taştan xx, Arif Dilmeç xx, Serhat Sağır xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan xx, Yüksel Kayaalp x (Dk. 46 Abdullah Çetin x), Yiğitcan Gölboyu xx, Mahmut Boz xx, Tolga Tekin xx, Onur Alkan xx, Erdem Koçal xx, Bünyamin Yürür xx, Batuhan Kurt xx, Üstün Bilgi xx (Dk. 76 İlker Sayan x), Murat Gürbüzerol xx (Dk. 83 Yusuf Yağmur ?)

Pendikspor: Mehmet Cinpir xx, Süheyl Çetin xx, Erdinç Çepoğlu xx, Salim Farsak xx, Ahmet Yazar xx, Ömer Can Sokullu xx, Fatih Cerlek xx, Ozan Papaker xxx (DK. 65 Oktay Balcı xxx), Berat Ali Genç xxx (Dk. 71 Enis Durak x), Enes Keskin xx (Dk. 78 Sefa Aksoy x), Mertcan Aşcı xx

Sarı kart: Dk. 28 Batuhan Kurt, Dk. 45 Erdem Koçal, Dk. 49 Bünyamin Yürür, Dk. 76 Murat Gürbüzerol (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 50 Enes Keskin, Dk. 90+2 Enis Durak (Pendikspor)

Goller: Dk. 30 Üstün Bilgi (penaltı), Dk. 53 Mahmut Boz (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 16 Ozan Papaker, Dk. 34 Batuhan Berat Ali Genç, Dk. 84 Oktay Balcı (Pendikspor)

Kaynak: İHA