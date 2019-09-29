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  3. Amed Sportif Faaliyetler - Şanlıurfaspor: 0-0

Amed Sportif Faaliyetler - Şanlıurfaspor: 0-0

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulaziz - Yiğitcan, Bünyamin, Azad Kevin, Onur (Dk. 46 Muhlis), Muhammet Burak, Mehmet Erkut (Dk. 71 Hüseyin), Abdullah, Tolga, Bulut (Dk. 61 Atakan), Muhammet Yılmaz,

Amed Sportif Faaliyetler - Şanlıurfaspor: 0-0

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Bayram Başkan, Emin Yıldırım, Eren Özçelik,

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdulaziz - Yiğitcan, Bünyamin, Azad Kevin, Onur (Dk. 46 Muhlis), Muhammet Burak, Mehmet Erkut (Dk. 71 Hüseyin), Abdullah, Tolga, Bulut (Dk. 61 Atakan), Muhammet Yılmaz,

ŞANLIURFASPOR:Yasin - İbrahim Halil, Mehmet Halil (Dk. 90 Mehmet Fatih), Veysel, Ercan, Seyfettin, Ali Eren, Onur, Fevzi, Rıdvan, İbrahim

SARI KARTLAR: Muhammet Yılmaz, Abdullah, Bünyamin, (Amed Sportif Faaliyetler) - Veysel, Sercan, Yasin, (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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