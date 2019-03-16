Amed Sportif Faaliyetler, Tahkim Kurulu’nun kararını bekliyor

Amed Sportif Faaliyetler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) ömür boyu men cezası verdiği Mansur Çalar için başvurduğu Tahkim Kurulu'nun kararını bekliyor.

PFDK tarafından Sakaryaspor maçında rakip takım futbolcularına yönelik kesici ve delici aletlerle saldırılar yaptığı gerekçesiyle ömür boyu men cezası verilen Mansur Çalar'ın kariyeriyle ilgili nihai karar gelecek hafta verilecek. Amed Sportif Faaliyetler'in Mansur Çalar ve hukukçularla beraber duruşmalı savunma yapma talebini kabul eden Tahkim Kurulu, gelecek hafta konuyla ilgili dosyayı görüşerek karara bağlayacak. Kulübün yetki verdiği hukukçular cezanın düzeltilmesi için hazırladıkları savunmayı Tahkim Kurulu'na sunacak ve Mansur Çalar da kendisini savunacak.

Cezanın 3 yılın altına indirilmesi halinde Mansur, ömür boyu men cezasından kurtulmuş olacak. Tahkim Kurulu'nun cezayı onaması durumunda ise 32 yaşındaki futbolcunun hem faal futbolculuk hayatı son bulacak hem de gelecekte antrenörlük ve yöneticilik yapamayacak.

Kaynak: İHA