Amed Sportif Faaliyetler transferde acele etmiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve sezonun ilk bölümünü 24 puanla 8'nci sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarını ağırdan alıyor.

Devre arasında üç takviye yapma kararı alan yeşil kırmızılı beyazlı takım, kadrosuna katmak istediği futbolcuların kulüplerindeki durumlarının netleşmesini bekliyor. Sezonun ikinci yarısında hem Play-Off hem de gelecek sezonun kadrosunu oluşturmayı planlayan Diyarbakır temsilcisi, takıma güç katacak futbolcuları almak istiyor. En az 3 futbolcu kadrosuna katmayı hedefleyen yeşil kırmızılı beyazlı takım, gündemine aldığı bazı futbolcularla dirsek temasına başladığı öğrenildi. Bazı futbolcularla prensip anlaşmasına varan Amed Sportif Faaliyetlerin, bir-iki oyuncunun kendi kulüplerindeki durumlarının netleşmesi beklediği ortaya çıktı. Şu ana kadar Rıdvan Okuşlu ve Emre Tekin ile yollar ayrıldı. Gönderilmesi planlanan diğer isimler için transferlerin durumu bekleniyor.

Kaynak: İHA