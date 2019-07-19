Amed Sportif Faaliyetler U13’te şampiyon oldu

Amed Sportif Faaliyetler'in U13 takımı, Diyarbakır şampiyonu oldu.

Beyaz Tebeşir spor tesislerinde oynanan U13 müsabakaları sona erdi. Birçok takımın yer aldığı ligde, mutlu sona Amed Sportif Faaliyetler ulaştı. Öneki akşam düzenlenen final maçında DSİ Spor ile karşılaşan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, güçlü rakibini 2-0 mağlup ederek Diyarbakır şampiyonu oldu.

Kaynak: İHA