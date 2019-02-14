Amed Sportif Faaliyetler’de Uşak maçı hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de Utaş Uşakspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Önceki hafta sahasında Sarıyer'i yenen, geçen haftada deplasmanda Hacettepespor ile berabere kalarak, ligde önemli bir çıkış başlatan Amed Sportif Faaliyetler, Utaş Uşakspor maçını da kazanmak istiyor.

Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde çalışmalarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Teknik Direktör Mehmet Budak'ın gözetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular, teknik ağırlıklı bir idman yaptı. Yaklaşık 2 saat süren idmanda futbolcuların hırslı ve istekli olması teknik heyeti sevindirdi. Bazı yöneticilerinde takip ettiği idmanın ardından Kulüp Başkanı Ali Karakaş, kısa bir açıklamada bulundu. Karakaş, son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini ve Utaş Uşakspor'u da mağlup etmeyi planladıklarını belirterek, "Hedefimiz iç saha maçlarında puan kaybı yaşamamak. Tüm iç saha maçlarını kayıpsız geçmek. Bu nedenle Utaş Uşakspor maçı başta olmak üzere tüm iç saha maçlarını kazanmak istiyoruz" dedi.

İç saha maçlarını kayıpsız geçip deplasman maçlarında puan almayı hedeflediklerini belirten Karakaş, konuşmalarını şöyle tamamladı:

"Ligde kalan tüm iç ve dış saha maçlarına kazanmak için çıkacağız. İnşallah bu hedefe de ulaşacağız. Teknik heyet ve futbolcularımıza bu anlamda güveniyoruz. El birliğiyle bu takımı hak ettiği yere taşıyacağız."

Kaynak: İHA