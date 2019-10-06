Amed Sportif Faaliyetler’den saldırılarla ilgili açıklama

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 1-1 berabere sonuçlanan Sarıyer maçında çıkan olaylara tepki gösterdi. Amed Başkanı Metin Kılavuz, yaşanan olayların büyümemesi için büyük çaba sarf eden Sarıyer yöneticilerine teşekkür etti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Metin Klavuz, Sarıyer deplasmanında oynanan maçta misafir takım listesinden maç izlemeye gelen yönetici arkadaşlarına linç girişiminde bulunulduğunu söyledi. Kılavuz, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, yapılan saldırıyı esefle karşılıyor ve kınadığını belirtti.

Metin Kılavuz, maç öncesinde bir kesim Sarıyer taraftarının ırkçı paylaşımlarının sonucunda yapılan saldırıların sporun dili ve ruhuyla asla ve asla bağdaşmadığını kaydetti. Kılavuz, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Bir kesim Sarıyer taraftarı günlerdir sosyal medyada takımımıza yönelik ayrımcı ve ırkçı paylaşımlar yapmıştır. Bu maça gitmek isteyen ve taraftar yasağından haberi olmayan Mehmet A.K. adlı taraftarımız, metrodan inip Sarıyer Stadı'na giderken bir grup Sarıyer taraftarı tarafından önü kesilerek, "nereye gidiyorsun?" sorusuna, "Amedspor maçına gidiyorum', "Kürt müsün?" sorusuna "evet" cevabını verince de linç girişimine maruz kalmış ve darp edilmiştir. Yöneticilerimiz bu arkadaşımız ile birlikte yasal girişimleri yürütmektedir. Ayrıca protokol listesinde ismi bulunan 3 yönetici arkadaşımız ise yine stadyum girişinde darp edilmiştir. Sarıyer Spor kulüp başkanının ve yöneticilerinin araya girmesi ile arkadaşlarımız stadyuma girebilmişlerdir. Bir kısım Sarıyer taraftarlarının şiddet, hakaret, ayrımcı ve ırkçı yaklaşımlarını sert şekilde kınıyorum."

Sarıyer yönetimine teşekkür

Yaşanan olayların büyümemesi için Sarıyer yöneticilerin büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Kılavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Olayların büyümemesi adına gösterdikleri sağduyulu yaklaşımlarından dolayı Sarıyer kulüp başkanı ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Saldırıya uğrayan arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Her ne olursa olsun Amedspor, şehrimize gelen takımları misafirperverliğe uygun bir yaklaşımla karşılamaya devam edecek ve barış kervanı misyon ve vizyonundan vazgeçmeyecektir. 9 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'da Samsunspor ile oynayacağımız önemli maçta taraftarlarımızı coşkulu, aktif ve her zamanki gibi barışçıl tavrıyla takımını desteklemeye davet ediyoruz."

Kaynak: İHA