Amed Sportif - Hekimoğlu Trabzon maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Hafta içi oynanacak 23. hafta karşılaşmalarında Amed Sportif ile Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya gelecek. Bu ligde Amed Sportif evinde 4 maçtır kazanıyor, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Hekimoğlu Trabzon deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Amed Sportif, 29 puanla 8'inci sırada bulunurken, Hekimoğlu Trabzon ise 40 puanla 2'inci sırada bulunuyor.

MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşması ile birlikte Misli.com mobil uygulamaları üzerinden haftanın dikkat çeken 2. Lig maçları ücretsiz olarak yayınlanıyor. Amed Sportif - Hekimoğlu Trabzon maçı da Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulundu. Karşılaşma, bugün saat 13.00'de Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

İLK 11'LER

Amed Sportif: Abdullah Yiğiter, Anıl Şahin, Serkan Yavuz, Emrah Taysı, Erman Bulucu, Samet Katanalp, Zeki Korkmaz, Oğuzhan Öztürk, Mehmet Sıddık İstemi, Sinan Akaydın, Halil İbrahim Sönmez

Hekimoğlu Trabzon: Abdülaziz Demircan, Uğur Arslan Kuru, Onur Akdeniz, Yasin Palaz, Bahadır Erol, Caner Aktaş, Serkan Odabaşoğlu, Eray Ataseven, Burhan Eşer, Halil İbrahim Tuna, Batuhan Karadeniz