Amed Sportif - İnegölspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 2. Lig Beyaz Grupta 12. hafta maçları başlıyor. Zorlu karşılaşmaların birçoğı Misli.com uygulamalarından canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayınlanacak maçlar arasında Amed Sportif - İnegölspor maçı da bulunuyor. İki takım hakkında son bilgilere yer verdiğimiz haberimizde, Misli.com canlı maç izleme linkini de bulabilirsiniz.

Bu sezon ligde 11 maça çıkan Amed Sportif topladığı 16 puan ile ligin 10. sırasında yer alıyor. İnegölspor ise 9 maçta 7 puana sahip oldu ve 15. sırada yerini aldı. Bu ligde İnegölspor deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Amed Sportif ise kendi evinde oynadığı son maçta Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Metehan Alpat tarafından yönetilecek. Alpat'ın yardımcılıklarını ise Necmi Demir ve Niyazi Atakan Ataseven üstlenecek.

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