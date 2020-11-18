Amed Sportif - Kocaelispor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Amed Sportif - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Amed Sportif ve Kocaelispor, karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm soruları haberimizde cevapladık. Bu sezon, ligde 9 maçın sonunda 12 puana ulaşan Amed Sportif, 10. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 8 maçta topladığı 14 puanla 7. sırada bulunuyor. İşte, Amed Sportif - Kocaelispor maçı canlı izle linki...

AMED SPORTİF - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Amed Sportif ile Kocaelispor 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacakken, hakem Serdar Akkoçoğlu tarafından yönetilecek. Serdar Akkoçoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ufuk Uğurlu ve Ozan Burak Akduman üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF ile Misli.com yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belli başlı 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor maçının da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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