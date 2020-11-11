Amed Sportif - Manisa FK maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. Amed Sportif - Manisa FK maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Amed Sportif evinde 3 maçtır kazanıyor. Bu ligde Manisa FK deplasmanda 4 maçtır kazanıyor, toplamda 8 maçtır kaybetmiyor.

Peki, Amed Sportif - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

AMED SPORTİF - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Amed Sportif - Manisa FK maçı Diyarbakır Stadyumu'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Burak Taşkınsoy yönetecek. Burak Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Salim Şanlıer ve Ozan Bekar üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Amed Sportif - Manisa FK maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?