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Amedspor destek bekliyor

Pazar günü Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak olan Amedspor, taraftarlarından destek bekliyor.

Amedspor destek bekliyor

Pazar günü Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak olan Amedspor, taraftarlarından destek bekliyor.

Geçen hafta deplasmanda Sancaktepe FK'ya 1-0 yenilerek ikinci yarıya puansız başlayan Amedspor, sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Diyarbakır Stadında saat 13.00'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları VİP 50 TL, Batı Tribünü 10 TL ve Doğu Tribünü 5 TL olarak açıklandı.

Kaynak: İHA



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