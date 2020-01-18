Amedspor destek bekliyor
Pazar günü Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak olan Amedspor, taraftarlarından destek bekliyor.
Pazar günü Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak olan Amedspor, taraftarlarından destek bekliyor.
Geçen hafta deplasmanda Sancaktepe FK'ya 1-0 yenilerek ikinci yarıya puansız başlayan Amedspor, sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Diyarbakır Stadında saat 13.00'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları VİP 50 TL, Batı Tribünü 10 TL ve Doğu Tribünü 5 TL olarak açıklandı.
Kaynak: İHA
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