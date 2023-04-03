Amel Bihorac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amel Bihorac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amel Bihorac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amel Bihorac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amel Bihorac 17 Ağustos 2003 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amel Bihorac Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Amel Bihorac'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amel Bihorac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amel Bihorac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar U19
Amel Bihorac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amel Bihorac şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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