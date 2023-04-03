Amel Hadzimujovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amel Hadzimujovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amel Hadzimujovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amel Hadzimujovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amel Hadzimujovic 25 Nisan 2004 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amel Hadzimujovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amel Hadzimujovic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amel Hadzimujovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amel Hadzimujovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar U19
Amel Hadzimujovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amel Hadzimujovic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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