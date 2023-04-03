Amel Hadzimujovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amel Hadzimujovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Amel Hadzimujovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amel Hadzimujovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.