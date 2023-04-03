Amel Lotinac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amel Lotinac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Amel Lotinac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amel Lotinac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.