Amel Lotinac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amel Lotinac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amel Lotinac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amel Lotinac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amel Lotinac 31 Mayıs 2005 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amel Lotinac Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amel Lotinac'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amel Lotinac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amel Lotinac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar U19
Amel Lotinac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amel Lotinac şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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