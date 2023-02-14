Amel Rustemoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amel Rustemoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amel Rustemoski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amel Rustemoski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amel Rustemoski 6 Temmuz 2000 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kuzey Makedonya,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Амел Рустемоски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amel Rustemoski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA Fairplay Agency Ltd yapmaktadır. Amel Rustemoski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amel Rustemoski'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amel Rustemoski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amel Rustemoski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amel Rustemoski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amel Rustemoski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2012 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2014 yılında Rappi/GC U17

1 Temmuz 2016 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2019 yılında Grasshoppers

24 Ağu 2020 yılında SC Kriens

31 Aralık 2020 yılında Grasshoppers

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında FC Wil 1900

14 Temmuz 2022 yılında FC Schaffhausen

Amel Rustemoski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amel Rustemoski şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amel Rustemoski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Würenlos (2008-2010), FC Zürich (2010-2012), Grasshopper Club Zürich (2012-2019)

Kuzey Makedonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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