Ameliyat ettiği eşinin ölümünden ceza alan doktoru silah zoru ile kaçıran şahıs tutuklandı

Samsun'da eşini ameliyat ederken aort damarının kesilmesi sonucu ölümünden ceza alan doktoru silah zoru ile kaçıran şahıs hakkında mahkeme kararını verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ameliyat ettiği eşinin ölümünden ceza alan doktoru silah zoru ile kaçıran şahıs tutuklandı

Samsun'da eşinin ölümünden ceza alan doktoru silah zoruyla kaçıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞİNİN AMELİYET SIRASINDA ÖLMESİNDEN CEZA ALAN DOKTORU SİLAH ZORU İLE KAÇIRMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Erdem, dün nöbetçi olduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası önünde aracına binen, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden Çiğdem Eriş'in(29) kocası G. Eriş(34) tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine alarma geçen polis, doktora ait olan 55 AEB 757 plakalı otomobili Ankara yolunda önü kesildi. Doktor herhangi bir yara olmadan kurtarılırken, G. Eriş ise yaya olarak kaçtı. Kaçarken üzerinde bulunan tabancayı düşüren Zanlı G. Eriş, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Atakum ilçesi Balaç mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.

"DOKTOR İLE TARTIŞMA SIRASINDA KORKUP SİLAHI ÇEKMİŞ"

Şüpheli sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Verdiği ifadede kendini savunan G.Eriş, Sinop'ta su arıtma işinde çalıştığını, Samsun'da asansör işi yapan arkadaşını ziyarete geldiğini, doktor ile tesadüf karşılaştığını ve konuşmak için aracına bindiğini, doktor ile tartışma sırasında korkup silahı çektiğini savundu.

Nöbet mahkemece tutuklanan G.Eriş, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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KAYNAK: İHA

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