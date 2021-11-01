Ameliyat için 15 bin TL para isteyen profesöre 10 yıl hapis talebi!

Bursa'da Prof. Dr. Tamer Türk'ün hastasını ameliyat etmesi karşılığında 15 bin TL para istediği iddia edildi. Hasta yakınının olay üzerine şikayetinin ardından Cumhuriyet Savcılığı, Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli olan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Tamer Türk hakkında soruşturma başlatmıştı. O soruşturma tamamlandı. Tamer Türk için istenen ceza belli oldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, seri numaralarının belirlendiği ifade edilen söz konusu paraları aldığı ifade edilen doktor Tamer Türk'ü yakaladı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Yapılan sorgusunun ardından `irtikap´ suçu ile adliyeye çıkartılan Prof. Dr. Tamer Türk, savcılık ile 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Tamer Türk, "Ben, 29 yıllık hekimim. Birçok ameliyat gerçekleştirdim. Hiçbir hasta ve yakınından para almadım. Asılsız olan iddiaları kabul etmiyorum" ifadelerine yer verdi.

10 YIL CEZA İSTENDİ

Prof. Dr. Tamer Türk, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma da tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde amer Türk'e `irtikap´ suçundan dolayı 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Prof. Dr. Türk’ün yargılanmasına, ileriki günlerde başlanacak.