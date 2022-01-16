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Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri Maaşları

Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5625_TL'dir. En düşük Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3256.03

Meslek Adı :

Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tıp Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ameliyathane sorumlu uzmanı veya uzman bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlamak

b) Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olmak,

c) Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin mikroptan arındırma işlemlerini yapmak, muhafazasını sağlamak,

d) Ameliyathanedeki cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlamak,

e) Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlamak,

f) İşiyle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak ve kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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