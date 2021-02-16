Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ulaştırma Teknikeri/Ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri Teknikeri mesleği için “3112.12” kod olarak kullanılır iken Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı mesleği için “3211.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri Meslek Kodu “3256.03” olarak belirlenmiştir.

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