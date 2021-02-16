Ameliyathane Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı) mesleği için “2360.15” kod olarak kullanılır iken Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) mesleği için “5311.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ameliyathane Teknisyeni Meslek Kodu “3256.04” olarak belirlenmiştir.

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