Ameliyatın ardından dikişleriyle çekimlere koştu! Seren Serengil'in son hali sevenlerini korkuttu!

Fazla kilolarından kurtulmak için aylar öncesinde operasyon olan ve daha sonra sürekli kilo vererek sağlı durumu kötüye giden ünlü sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası hastanede tedavisi süren Seren Serengil, programın yeni sezon çekimleri için kanala gitti.

"DAHA DİKİŞLERİM ALINMADAN ÇEKİME GİTTİM"

Beyaz TV'de yeni sezona hazırlanan Söylemezsem Olmaz programına devam edecek olan Seren Serengil, geçtiğimiz gün tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Birden fazla kıyafetle çekim yaptıran sunucu, setten bir videosunu 2 milyona yakın takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşarak, "Ameliyat olalı tam dört gün oldu. İlk defa bu sabah yataktan kalktım daha dikişlerim alınmadan tanıtım çekimini gecikmeli de olsa çektim. Beni hasta yatağımdan bu enerjik her zaman ki gülen yüzlü halime çeviren yapımcım Bilal Özbilge'ye Beyaz TV ekibime, efsane makyörüm, erkek takımım için ve ve kuaförüme sonsuz teşekkürler. Yeni sezonda görüşmek üzere" notunu ekledi.

Bir hayli zayıfladığı görülen Serengil'in ameliyatın hemen ardından çekime gitmesi ise sosyal medya kullanıcıların eleştirilerine maruz kalırken sunucun son hali sevenlerini tedirgin etti.

SEVGİLİSİ DUYURMUŞTU

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, "Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı, film seyretti. Ağrıları çok fazlaydı. Böbrek ve safra kesesi çalışmayacak duruma gelmişti. Bir de geri dönüşüm ameliyatını olması gerekiyordu" demişti.