Ameliyatına virüs engeli! "Hayalleri yıkıldı"

İzmir Ödemiş'te 29 yıl önce süt almak için markete giden Emine Durak'ın evinde, bilinmeyen nedenle çıkan yangında evde olan 6 aylık Mehmet Ali Durak, alevler arasında kaldı. Emine Durak alevleri görüp evine koşarak bebeğini kurtardı. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan Mehmet Ali Durak, 47 günlük yoğun bakım sürecinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık bir sene tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali'ye farklı zamanlarda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde estetik ameliyatlar yapıldı, ancak istenilen başarı elde edilemedi.

"ARTIK KENDİ KENDİNE BAKABİLSİN İSTİYORUM"

Anne Emine Durak, açıklamasında "Bana bir şey olursa Mehmet Ali'yi evlerine alan olmaz. Çünkü çocuklar ondan korkuyor. Onun tedavi edilmesini istiyorum. Kendi kendine bakabilsin istiyorum, böylece gözüm arkada gitmem. Belki bir nasibi çıkar, evlendiririz" ifadesinde bulundu.

Yapılan haberden sonra Sağlık Bakanlığı, Mehmet Ali Durak'ın tedavisi için harekete geçti. Durak, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ve Özlenen Özkan çiftine tedavi olmak için, 19 Mart'ta Antalya'ya gitti. Hastaneye yatış işlemleri yapılan Durak'ın mart ayında ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Ancak, tedavi sürecinde koronavirüs salgını başlayınca, hayati tehlikesi bulunmayan hastaların hastanelerden taburcu edilmesi kararı alındı. Ameliyatı ertelenen Durak, İzmir’e geri gönderildi.