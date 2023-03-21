Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz'ın yalanı ortaya çıkmış tüm Tükiye'de büyük yankı uyandırmıştı. Polis ekiplerinin hareket geçmesi sonucu yakalanan sahte doktor çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dördüncü kez hakim karşısına çıkan sahte doktor," dersimi aldım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerekzköy Devlet Hastanesinde aylarca doktorluk yapmış ve olayın ortaya çıkmasının ardındansa 25 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayşe Özkiraz, Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmasına katıldı. Duruşmada Özkiraz, “Dersimi aldım” diyerek tahliyesini talep etti.

Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!

EVRAKLARDA YAPILAN SAHTECİLİĞE İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNULDU

Duruşmada mahkemeye ulaşan müfettiş raporu okundu. Raporda “Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde gönderilen kan grubu kartı, personel kimlik kartı ve laboratuvar kartı orijinal olarak olduğu belirtilen kartlar asılsızdır. Ayşe Özkiraz adına düzenlenen kartların külliyen sahte olduğu belli olmuş ve fark edilemeyecek boyutta olduğu ve renk ve uyum bakımından orijinali ile benzer nitelikte olduğu belirlenmiştir” denildi. Özkiraz’ın avukatı ise raporların müvekkiline gönderilmesini talep etti. Raporlarda teyit işleminin basit bir şekilde yapılabileceğini ifade eden Özkiraz’ın avukatı; “Rapor yanlış bir değerlendirme ile yanıltma tabiri olduğu ifade edilmiş. Fakat anlaşılabilen hususlar da olduğu aktarılmış. Basit bir teyit işleminde sahteliği ortaya çıkabiliyorsa, aldatma ve kandırma yoktur” dedi.

Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!


"BU DURUM, SAHTECİLİK SAYILMAZ"

Sonrasında Ayşe Özkiraz’a “kan grubu kartını sen mi doldurmuştun?" sorusu yöneltildi. Özkiraz, “Devlet hastanesinde kan grubu kartımı lise sondayken laboratuvarda görevli olan kişi doldurmuştu” cevabı üzerine, sondaki 'm' harfini sen mi ekledin? Sorusunu yöneltilmesi üzerine Özkiraz, “Evet ben ekledim” dedi. Sanık Özkiraz’ın avukatı ise, “Bu evraklar sahteliği kolayca anlaşabilen kartlardır. Basit bir teyit işlemi ile yapılabileceği için bu durum, sahtecilik sayılmaz. Resmî belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için bu evrakı kullandıktan sonra da devam etmiş olması gerekebilir. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde herkes tarafından bilinirken, bu kartı ibraz etmesi de beklenemez” dedi.

Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!

"SORUMLU OLAN DOKTOR SERBEST, GARİBAN BİR ŞOFÖRÜN KIZI TUTUKLU"

Özkiraz’ın avukatı sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Beyanlara katılmıyoruz. Sanığımızın tutukluluğunun devamı için delillerin karartıldığı gösteriliyor. Fakat gördüğünüz gibi her şey ortada, delilleri karartma gibi bir durum yok. Kamu sağlığını biz de düşünüyoruz. Eğer müvekkilime ceza verecekseniz, doktorun da tutuklanması gerekiyor. Hep mağduru içeri atıyorlar. Ben mahkemeye inancımı yitirdim. Doktor bey mahkeme huzuruna gelip vermiş olduğu ifadesinde Ayşe’nin hastalara müdahale etmediğini belirtmiştir. Eğer doktorun bu beyanı kabul ediliyorsa, Ayşe’nin de serbest bırakılması gerekmektedir. Acaba mahkemenin gücü garibana mı yetiyor diye düşünmemize sebep oluyor. Sorumlu olan doktor serbest, gariban bir şoförün kızı tutuklu. Müvekkilimin artık tutuklu kalmasına sebep olmadığını düşünüyorum. Buna göre karar verilmesine istiyorum. Kanunlara göre karar verilmesini talep ediyorum.”
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!

"DERSİMİ ALDIM TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Sanık Ayşe Özkiraz ise, “Dersimi aldım, eğitim hayatıma devam etmek için tahliyemi talep ediyorum” dedi. Savcılık mütalaasının okunmasının ardından resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik ve yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet suçlarından cezalandırılması istendi. Mahkeme tutuklu halinin devamına karar verilmesinin ardından duruşmayı 28 Mart Salı gününe erteledi.

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