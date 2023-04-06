Amenerrasulü Okunuşu Anlamı Ve Fazileti nedir, ne anlama gelir? Amenerrasulü Arapça yazılışı

Amenerrasulü ayeti bilindiği üzere Kur’an-ı Kerim’in Bakara suresinde yer almış olan güçlü bir duadır. Bakara suresinde bulunan sondan 1 ve 2 ayetlerini kapsayan amenerrasulü Kur’an-ı Kerim’de aynı zamanda 285 ve 286 ayetleri oluşturmaktadır.

Amenerrasulü duası çok önemli ve çok güçlü bir duadır. Öyle ki şeytanların ve aynı zamanda cinlerin kötülüklerinden korunmak maksadı ile okunan en önemli dualardan biri olmaktadır. Bunu yanı sıra amenerrasulü duası her türlü kötülükten korunma amacı ile sık sık okunur.

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Amenerrasulü Duası Hangi Konulara Sahiptir

Kur’an-ı Kerim’de bulunan ve Bakara suresinde yer alan amenerrasulü duası İslam aleminde çok önemli bir yere sahiptir. Kur’an’da yer alan ve Bakara suresinde bulunan Kur’an-ı Kerim’in en uzun sureleridir. Bu duayı okumanın fazileti ise saymakla bitmez.

Amenerrasulü duasını okumanın fazileti çok büyüktür. Bu konu hakkında düzenli amenerrasulü okuyanlar mucizelerini yaşar ve faziletlerini çok daha iyi idrak ederler. Çünkü duanın içeriğinde kötülüklerin, şeytanların ve cinlerin şerrinden korunma sırları bulunur. Amenerrasulü aynı zamanda da zikir içerir. Kur’an-ı Kerim’i okumak namaz kılmak gibi bu duayı okumak da bir ibadettir.

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Amenerrasulü Duası Peygambere Salavattır

Amenerrasulü duası salat etmek anlamına da gelir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında şöyle buyurmuştur. Kim bu amenerrasulü duasını bir gece okur ise o kişiyi ibadet etmek ve aynı zamanda belalardan korunmak için yeterlidir diyerek bu duanın ne kadar faziletli olduğunu anlatmış ve kim bakara suresinin son iki ayetini yani amenerrasulü duasını okur ise Allahu Teâla o kişiye yardım eder şeklinde de açıklamalarda bulunmuştur. Amenerrasulü duasını okumanın fazileti çok büyüktür. Gece ve gündüz adeta zikir eder gibi okumak ise çok güzel bir ibadet yerine geçer.

Amenerrasulü Duasının Faziletleri ve Aynı Zamanda Önemi

Amenerrasulü duasını okumanın önemi ve faziletleri çok büyüktür. Resülullah sallallahu aleyhi ve sellemimiz bu konu hakkında şu şekilde izah etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de en uzun sure olan bakara suresini kapsayan son iki ayet amenerrasulü duasıdır.

Amenerrasulü fazileti havas güzelliğinde bulunmaktadır. Bu duayı sık sık okuyan kişi Allah’ın sevgisini kazanmıştır. Özellikle yatsı namazlarından sonra okunan amenerrasulü duasının faziletleri çok büyüktür. Yatsı namazını kıldıktan sonra okunmuş olan amenerrasulü duası ile tüm gece ibadetle geçirilmiş gibi sevap kazanılmış olacaktır.

Bu dua o kadar değere sahiptir ki okudukça sevabı o kadar artmaktadır. Amenerrasulü duasını okumak ile kişi huzura kavuşabilir. Bu güzel dua peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi vahiy edilmiştir.

Tüm sayılan kötülüklerden koruyan bu dua Cennet hazinelerinden indirilmiş olan çok kıymetli bir dua niteliği taşımaktadır. Amenerrasulü ev ortamında 3 gece okuyan kişi koruma altındadır ve şeytan o ev asla yaklaşamaz.

Amenerrasulü Duası Türkçe Okunuşu

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

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