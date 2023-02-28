Amer Amer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Amer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Amer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Amer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Amer 14 Şubat 1987 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Amer Mohamed Amer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Amer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eihab Ragab yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 6 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Amer Amer'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amer Amer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Amer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amer Amer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Amer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında El Gouna

11 Ağustos 2015 yılında Entag El Harby

6 Aralık 2020 yılında Cleopatra FC

Amer Amer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Amer şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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