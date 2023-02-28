Amer Didic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Didic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Didic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Didic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Didic 28 Aralık 1994 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Kanada,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amer Đidić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Didic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Amer Didic'nin Pacific FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amer Didic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Didic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amer Didic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Didic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2016 yılında Swope Park

31 Mayıs 2017 yılında Kansas City

16 Haziran 2017 yılında Swope Park

30 Kasım 2017 yılında Kansas City

16 Mart 2018 yılında Swope Park

30 Kasım 2018 yılında Kansas City

18 Aralık 2018 yılında San Antonio FC

15 Nisan 2019 yılında FC Edmonton

9 Şubat 2022 yılında Pacific FC

Amer Didic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Didic şuan Pacific FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Amer Didic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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