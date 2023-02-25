Amer Duka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Duka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Duka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Duka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Duka 21 Ocak 1999 tarihinde Shijak şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Duka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amer Duka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amer Duka'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amer Duka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Duka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amer Duka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Duka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2014 yılında KF Teuta U17

1 Temmuz 2016 yılında KF Teuta U19

1 Temmuz 2017 yılında Akademia U21

25 Eylül 2017 yılında KF Laçi

1 Ağustos 2018 yılında KF Teuta

30 Ağustos 2018 yılında KF Erzeni

30 Haziran 2019 yılında KF Teuta

31 Ocak 2020 yılında FC Luftëtari

5 Ekim 2020 yılında KF Skënderbeu

30 Ocak 2021 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2021 yılında KF Dukagjini

26 Ocak 2022 yılında KF Korabi

31 Ağustos 2022 yılında KF Tërbuni

31 Ocak 2023 yılında KF Erzeni

Amer Duka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Duka şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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