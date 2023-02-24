Amer Dupovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Dupovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Dupovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Dupovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Dupovac 29 Mayıs 1991 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Dupovac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Amer Dupovac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amer Dupovac'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amer Dupovac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Amer Dupovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Dupovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amer Dupovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Dupovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FK Sarajevo

11 Şubat 2015 yılında FC Sheriff

31 Ağustos 2016 yılında RNK Split

28 Ağustos 2017 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2018 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2022 yılında Igman Konjic

30 Haziran 2023 yılında FK Sarajevo

Amer Dupovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Dupovac şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Amer Dupovac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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