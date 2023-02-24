Amer Gojak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Gojak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Gojak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Gojak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Gojak 13 Şubat 1997 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Gojak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG Team yapmaktadır. Amer Gojak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Amer Gojak'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amer Gojak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amergojak14/

Amer Gojak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Gojak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amer Gojak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Gojak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2014 yılında FK Olimpik

13 Şubat 2015 yılında Dinamo Zagreb

5 Ekim 2020 yılında Torino

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

31 Ağustos 2022 yılında Ferencváros

Amer Gojak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Gojak şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amer Gojak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Novi Grad Sarajevo ( 2007-2009)FK Zeljeznicar Sarajevo (2009-2014)

Bosna-Hersek takımında 14 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 4 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 8 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

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