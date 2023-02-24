Amer Masetic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Masetic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Masetic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Masetic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Masetic 1 Aralık 2003 tarihinde Gornji Vakuf - Uskoplje şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amer Mašetić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Masetic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amer Masetic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Amer Masetic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amer Masetic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Masetic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amer Masetic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Masetic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında Velez U17

1 Temmuz 2020 yılında V. Mostar U19

10 Ağustos 2022 yılında Travnik

Amer Masetic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Masetic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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